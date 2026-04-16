"Хезболла" заявила, что остановила попытку наступления Израиля "Хезболла" заявила, что остановила попытку наступления Израиля в Ливане

Москва16 апр Вести.Ливанское движение "Хезболла" заявило, что остановило попытку крупного наступления израильской армии в районе ливанского пограничного поселения Кантара, уничтожив несколько единиц техники.

В заявлении отмечается, что бойцы вели огневые столкновения с наступающими силами и атаковали их в том числе управляемыми ракетами, что привело к уничтожению четырех танков и двух бронетранспортеров. Также были нанесены ракетные удары по четырем поселениям на севере Израиля.

Конфликт вступил в новую фазу в результате американо-израильской войны с Ираном: 2 марта "Хезболла" встала на сторону Тегерана, что спровоцировало израильское наступление в Ливане всего через 15 месяцев после последнего конфликта.

В видеообращении, опубликованном поздно вечером в среду, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные продолжают наносить удары по "Хезболле" и вот-вот захватят южный ливанский город Бинт-Джбейль.

Высокопоставленный ливанский чиновник заявил агентству Reuters, что Израиль хочет одержать победу в Бинт-Джбейле, прежде чем можно будет добиться дипломатического прогресса.