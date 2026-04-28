Москва28 апр Вести.Израиль нарушает режим прекращения огня и наносит удары по Ливану, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Израильская авиация, как отметил он, обстреливает пригород древнего Тира и восточный город Набытия.

Несмотря на объявленный режим прекращения огня, Израиль продолжает обстрелы пригородов древнего Тира. Продолжается разбор завалов и поиск погибших и пропавших без вести. Израильская авиация бьет не только по красной зоне, где нельзя находиться, но и по желтой, где можно ограниченно находиться мирному населению. Под ударом не только юг - города Тир и Набатия, но и восточные регионы страны