Москва28 апрВести.Израиль нарушает режим прекращения огня и наносит удары по Ливану, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.
Израильская авиация, как отметил он, обстреливает пригород древнего Тира и восточный город Набытия.
Несмотря на объявленный режим прекращения огня, Израиль продолжает обстрелы пригородов древнего Тира. Продолжается разбор завалов и поиск погибших и пропавших без вести. Израильская авиация бьет не только по красной зоне, где нельзя находиться, но и по желтой, где можно ограниченно находиться мирному населению. Под ударом не только юг - города Тир и Набатия, но и восточные регионы странырассказал журналист
По его словам, режим прекращения огня носит всего лишь номинальный характер, Израиль наращивает удары по населенным пунктам Ливана.