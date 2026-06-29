Москва29 июн Вести.Израиль не только не собирается отказываться от оккупации южного Ливана, но еще и пытается продвигаться вглубь страны. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Он добавил, что израильские войска ведут обстрелы Тира, который является древнейшим городом Ливана.

Они [израильские войска] пытаются сейчас продвигаться еще дальше [вглубь Ливана]. То есть, если это была десятикилометровая зона, они пытаются прорваться в Набатию, они обстреливают, в том числе периодически и древнейший город Ливана Тир. Ну, то есть ситуация вроде бы была в стагнации в некоторой, затихло все, сейчас она набирает новые обороты рассказал Бернвальд

Ранее президент Ливана Джозеф Аун обратился к президенту США Дональду Трампу. Он призвал американского лидера "надавить" на Израиль, чтобы тот вывел войска с ливанской территории.