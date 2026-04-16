Журналист Бернвальд сравнил атаки Израиля на Ливан с ударами в секторе Газа

Израиль продолжает атаковать машины скорой помощи в Ливане

Москва16 апр Вести.Израиль действует в Ливане так же, как когда-то в секторе Газа, атакуя машины скорой помощи, рассказал журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Корреспондент сообщил, что ночью снова начались боестолкновения на юге Ливана. У израильской армии не получается продвигаться по намеченному плану, ливанское движение "Хезболла" отвечает на атаки "достаточно уверенно", добавил Бернвальд.

Израиль продолжает совершать серьезные нападения на парамедиков, очередные обстрелы карет скорой помощи, вновь есть тяжелораненые, вновь есть погибшие… Хотя ЦАХАЛ утверждает, что в этих машинах вполне возможно могут передвигаться бойцы движения "Хезболла"… Давайте проведем параллель. Помните сектор Газа? Помните, как еврейское государство действовало там, подбивая в том числе медучреждения, кареты скорой помощи? То есть все циклично, повторяется отметил журналист

Он также рассказал, что израильская авиация взорвала последний мост через реку Литани, который соединяет древний город Тир с центральной частью Ливана.

Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильские ВВС и артиллерия нанесли удары по 15 поселениям на юге Ливана. По заявлению президента США Дональда Трампа, 16 апреля Израиль и Ливан проведут переговоры.