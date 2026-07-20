Москва20 июлВести.В Ливане сохраняется напряженная обстановка в преддверии переговоров между президентом страны Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.
Ситуация [в Ливане] по-прежнему остается очень напряженной, как натянутая струна. Завтра переговоры между Ауном и Нетаньяху, все их ждут. И здесь как повернется ситуация, непонятно, потому что одно из главных условий Израиля о прекращении боевых действий на территории Ливана — это разоружение "Хезболлы" Президент Ливана Джозеф Аун говорит, что готова армия в это ввязаться, но понятно, что "Хезболла" - это отдельная сила, которая, конечно же, просто так сдаваться не будет. Так что завтра мы ждем либо устойчивого мира о чем-то договорятся, либо каких-то действий с новой силойсказал он
При этом, отметил журналист, на юге Ливана по-прежнему израильской армией ведутся боевые действия. Кроме того, ЦАХАЛ ведет активную воздушную разведку в Бейруте.
В воздухе в Ливане летает израильский беспилотник, разведка идет практически 24 на 7. На юге продолжаются боевые действия, там Израиль наносит удары по южным регионам, называя это борьбой против шиитского движения "Хезболла"добавил Бернвальд
Ранее сообщалось, что в ходе воздушных атак Израиль поражает сельхозугодья Ливана.