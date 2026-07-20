Москва20 июл Вести.В Ливане сохраняется напряженная обстановка в преддверии переговоров между президентом страны Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Ситуация [в Ливане] по-прежнему остается очень напряженной, как натянутая струна. Завтра переговоры между Ауном и Нетаньяху, все их ждут. И здесь как повернется ситуация, непонятно, потому что одно из главных условий Израиля о прекращении боевых действий на территории Ливана — это разоружение "Хезболлы" Президент Ливана Джозеф Аун говорит, что готова армия в это ввязаться, но понятно, что "Хезболла" - это отдельная сила, которая, конечно же, просто так сдаваться не будет. Так что завтра мы ждем либо устойчивого мира о чем-то договорятся, либо каких-то действий с новой силой