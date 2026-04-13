В "Хезболле" предупредили о непредсказуемом развитии ситуации в Ливане

Москва13 апр Вести.Сложившаяся в Ливане политическая ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета ливанского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.

Он указал, что в преддверии переговоров с Израилем в Ливане проходят антиправительственные демонстрации. Кумати допускает разные сценарии.

По правде говоря, все варианты возможны. Сегодня мы сказали, что находимся на этапе терпения по отношению к правительству, к его решениям и политике следования за США и зарубежными странами. Мы терпим и продолжаем терпеть, но в конечном итоге все варианты возможны сказал Махмуд Кумати, отвечая на вопрос о возможности гражданской войны

Эскалация между Израилем и движением "Хезболла" началась в начале марта. Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а потом объявил о начале наземной операции. После сообщений о прекращении огня между Ираном и США "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако потом боевые действия возобновились.