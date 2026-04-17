"Хезболла": ливанские власти не имеют полномочий, чтобы идти на уступки "Хезболла" отвергает любые прямые переговоры между Израилем и Ливаном

Москва17 апр Вести.Власти Ливана не имеют полномочий, чтобы в ходе переговоров с Израилем идти на уступки, заявил старший представитель "Хезболлы" Хасан Фадлалла, сообщает ИС "Вести".

"Хезболла" обвиняет власти Ливана в слабохарактерности и предательстве интересов страны, ожидая скорого возобновления конфликта со стороны Израиля.

Мы категорически отвергаем любые прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Ливанское руководство не обладает ни возможностью, ни полномочиями – ни конституционными, ни национальными – идти на такую опасную уступку, которая угрожает будущему Ливана сказал Хасан Фадлалла

17 апреля в Ливане вступил в силу режим десятидневного прекращения огня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приветствует прекращение боевых действий.