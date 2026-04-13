В "Хезболле" заявили, что никто не сможет разоружить движение

Москва13 апр Вести.Ливанская армия не станет участвовать в разоружении "Хезболлы", заявил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета шиитского движения Махмуд Кумати.

По его словам, в армии понимают, что любые попытки будут тщетными.

Ливанская армия проявляет больше мудрости, чем правительство. На заседании правительства командующий армией пытался убедить правительство, что принимаемые ими решения [о разоружении] – это лишь слова на бумаге, что они не смогут их выполнить, и никто в Ливане не сможет реализовать эти меры, когда речь идет о разоружении сопротивления сказал Кумати

Он подчеркнул, что и внешние силы также не способны это сделать.

Ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила, никто не сможет разоружить "Хезболлу". Этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом заключил Кумати

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном об установлении мира между двумя странами и разоружении движения "Хезболла".

Встреча послов Ливана и Израиля по вопросу запуска диалога между странами запланирована на вторник, 14 апреля.