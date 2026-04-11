Москва11 апрВести.Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лайтер заявил, что не планирует обсуждать прекращение огня с шиитским военизированным движением "Хезболла" на переговорах с ливанской коллегой Надой Хаммаде-Муаввад, которые пройдут 14 апреля под эгидой США.
Слова израильского дипломата приводит газета The Times of Israel.
Израиль отказался обсуждать прекращение огня с террористической организацией "Хезболла", которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странамиговорится в сообщении издания
Ранее сообщалось, что встреча послов Ливана и Израиля запланирована на вторник, 14 апреля. Она должна состояться в здании Госдепартамента в Вашингтоне.