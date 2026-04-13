Москва13 апр Вести.Шиитское движение "Хезболла" участвует в политических процессах в Ливане с целью "сохранения минимального уровня стабильности" в стране. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета "Хезболлы" Махмуд Кумати.

Он отметил, что, несмотря на усилия движения, которое представлено в правительстве, власти Ливана подвержены внешнему влиянию.

Мы продолжаем входить в правительство и участвовать в нем. И наше участие вызвано [задачей по] сохранению минимального уровня стабильности в стране в текущей ситуации. Однако правительство все больше и больше подчиняется американскому диктату и израильским интересам. И правительство все чаще и чаще принимает решения против сопротивления. В то время как именно сопротивление защищает Ливан и его суверенитет ради его освобождения рассказал Кумати

По его мнению, если правительство не сменит политический курс, это может привести страну к хаосу.

Мы по-прежнему терпим ошибки этого правительства, но если оно продолжит придерживаться той же политики, то мы ожидаем, что оно приведет страну к хаосу, внутреннему расколу и положению, последствия которого [будут плачевными]. Особенно учитывая то, что мы видим сегодня, – это общественный подъем, критика государства, правительства и его курса на подчинение США и Израилю подчеркнул Кумати

Ранее посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил, что "Хезболла" является неотъемлемой частью ливанского общества. Движение имеет своих представителей в Совете Министров и парламенте.