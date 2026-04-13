Москва13 апр Вести.Разрозненные акции протеста в Ливане против позиции правительства по конфликту с Израилем могут перерасти в масштабные митинги. Об этом заявил заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Махмуд Кумати в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что на данный момент речь идет о спонтанных протестах, но в условиях продолжающегося давления последствия могут быть самыми серьезными.

Все варианты возможны, потому что у нас есть поговорка – "чрезмерное давление приводит к взрыву". Правительство не уважает политику "Хезболлы", политику сопротивления, на протяжении 15 месяцев проявляли терпение и выдерживали агрессию ради того, чтобы государство выполнило свои обязанности и довело Ливан до освобождения. Если сегодня мы дошли до этого масштаба, запала и гнева масс против решений государства, власти, то что будет, если начнутся организованные митинги? Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение, но мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет его к падению народным или мирным путем заявил Кумати

В Ливане проходят антиправительственные демонстрации, вызванные эскалацией конфликта с Израилем. Митингующие требуют более жесткого ответа на израильские атаки, обвиняя власти в неспособности защитить граждан.

Ранее Кумати рассказал о сложных отношениях "Хезболлы" с правительством Ливана.