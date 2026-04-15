Москва15 апр Вести.Идея разоружения "Хезболлы" может оказаться трудновыполнимой задачей. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Мы недавно общались с одним из членов политсовета "Хезболла". он говорит, что сейчас "Хезболла" находится на пике своих возможностей, и действительно, они достаточно активно отвечают израильской агрессии, в том числе на юге Ливана, не очень дела идут, еще раз повторюсь, у израильтян на земле, и достаточно активно работает "Хезболла". Тут важный момент - с кем договариваться? Официальные власти, проамериканские, они сейчас ведут переговоры, обещают разоружить "Хезболлу". Но как это будет происходить, вообще непонятно на самом деле. Да и народ-то не очень поддерживает официальную власть заявил он

Ранее сообщалось, что на фоне заявлений Вашингтона о мирных переговорах Израиля и Ливана ливанцы выступают против данного формата, указывая на его противоречие местному законодательству.

Однако среди местных жителей есть те, кто поддерживает проведение переговоров с Израилем.

Я поддерживаю переговоры, поскольку все войны заканчиваются переговорами. В войнах гибнут миллионы людей, но они заканчиваются миром. Мы, ливанский народ, не стремимся к войне. Нас почти 5 миллионов, и мы должны работать на благо этой страны и этого региона заявил местный житель Наджи Фареха

Еще один гражданин Ливана Гассан Зейтун также убежден, что Бейруту стоит поддерживать переговорный процесс.

Мы поддерживаем все, что может принести мир Ливану и его народу, и все, что служит интересам Ливана заявил он

Ситуация в Ливане продолжает оставаться нестабильной на фоне проводимой Израилем военной операции. Кроме того, в стране нарастают протестные настроения, местные жители выходят на акции в поддержку "Хезболлы".