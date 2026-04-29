Москва29 апр Вести.Позиция правительства и президента Ливана, которые настроены на переговоры с Израилем, может обернуться капитуляцией. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил ливанский политолог Самир Аюб.

Фактически правительство и президент Ливана предлагают идти на переговоры в ситуации, которая может обернуться капитуляцией. Этого нельзя делать. У Ливана все еще есть сильный козырь — это сопротивление. К сожалению, если наши власти продолжат действовать в том же духе, это может привести к внутренним проблемам, потому что значительная часть населения не поддерживает прямые переговоры в нынешних условиях пояснил он

При этом, указал Аюб, население Ливана не выступает против переговорного процесса как такового, однако считает невозможным вести его с Израилем, пока он продолжает бомбить юг страны.

Важно подчеркнуть, что люди не против переговоров как таковых. Все хотят мира. Но речь идет о мире с государством, которое само стремится к миру, а не с тем, которое, по мнению многих, убивает мирных жителей и разрушает города и села заявил он

Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд сообщал, что израильская авиация продолжает воздушные налеты на пригород древнего Тира и восточный город Набатия.