"Жаждет оккупировать всю страну": ливанцы отвергли идею переговоров с Израилем В Ливане выступили против прямых переговоров с Израилем

Москва15 апр Вести.На фоне заявлений Вашингтона о мирных переговорах Израиля и Ливана сами ливанцы выступают против данного формата, выяснил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Я категорически против прямых переговоров. Переговоры через посредника демонстрируют наши принципы, показывая, что мы не будем вести с вами прямые переговоры из-за того вреда, который вы нам причинили. Кроме того, как мы можем выстроить диалог с таким человеком, как премьер-министр Израиля [Биньямин] Нетаньяху, который говорил о Великом Израиле, включающем в себя весь Ливан? Как мы можем вести переговоры с человеком, который так жаждет оккупировать нашу страну? сообщил в комментарии ИС "Вести" ливанец Яхья Малик

Другой местный житель Хасан Малик обращает внимание на то, что данный формат урегулирования противоречит законам Ливана.

Я против переговоров. Согласно ливанскому законодательству прямой контакт между Израилем и Ливаном считается актом государственной измены, и это закреплено в Конституции Ливана. Так как же правительство может нарушать Конституцию, которую оно создало? Поэтому я категорически против переговоров объяснил он

На днях заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Махмуд Кумати заявил, что представители движения не ожидают позитивных результатов от прямых переговоров Израиля и Ливана. С американской стороны звучат заявления, что Израиль и Ливан согласны на продолжение мирных переговоров.