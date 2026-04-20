Москва20 апрВести.Представители научного сообщества Ливана уверены, что крепкого мира с Израилем не будет, так как Тель-Авив не уважает и нарушает любые договоренности и права человека. Об этом член совета исламских ученых Мохаммад Лебабиди сообщил в интервью ИС "Вести".
По его словам, бойцы местного сопротивления будут отвечать на продолжающуюся агрессию со стороны израильской армии.
Мы очень хотели бы верить в крепкий мир. Но мы видим, что Израиль нарушает все договоренности. И понимаем, что обстрелы … могут начаться в любой момент. Израиль не уважает договоренности и какие-либо права человека. Бойцы сопротивления в случае продолжающейся агрессии будут, конечно, отвечатьсказал ливанский ученый
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. Перемирие официально вступило в силу 16 апреля в 17.00 по восточному времени (ET) и продлится 10 дней.
При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южным районам Ливана, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд с места событий.