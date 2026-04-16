ЦАХАЛ: северную часть Израиля могут обстрелять из Ливана ЦАХАЛ заявил о подготовке к возможным ударам по северу Израиля со стороны Ливана

Москва16 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможным ударам по северной части страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В тексте отмечается, что израильская армия проводит постоянную оценку ситуации.

В связи с последними событиями ЦАХАЛ готовится к возможности обстрелов из Ливана, нацеленных преимущественно на северный Израиль сказано в сообщении

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем по итогам переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Перемирие продлится 10 дней.

Тем не менее, журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд рассказал, что с 5 утра 16 апреля на юге Ливана разворачивались серьезные бои. Израильские авиаудары разрушили ключевой мост, соединяющий города Тир и Сидон.