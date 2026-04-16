Москва16 апрВести.Израильские авиаудары разрушили ключевой мост, соединяющий города Тир и Сидон на юге Ливана, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.
По его словам, с 5 утра 16 апреля на юге Ливана разворачивались серьезные бои.
Израиль пытался опять продвинуться по югу в сторону реки. Там на земле не выдерживают они напор Хезболлы, и обстрелы были очень и очень серьезные. Был разрушен, кстати, последний мост, который соединяет город Тир, древний город Тир, с центральной частью, непонятно, как люди будут выезжать или наоборот заезжать теперь в этот город. Это большие вопросы. Помимо всего прочего, также вчера и сегодня на юге Ливана вспыхнули бои с новой силой и продолжились обстрелы. Израиль продолжает зачем-то атаковать кареты скорой помощи, гражданской оборонысообщил журналист
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. По словам главы Белого дома, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.