Москва16 апр Вести.Израильские авиаудары разрушили ключевой мост, соединяющий города Тир и Сидон на юге Ливана, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

По его словам, с 5 утра 16 апреля на юге Ливана разворачивались серьезные бои.

Израиль пытался опять продвинуться по югу в сторону реки. Там на земле не выдерживают они напор Хезболлы, и обстрелы были очень и очень серьезные. Был разрушен, кстати, последний мост, который соединяет город Тир, древний город Тир, с центральной частью, непонятно, как люди будут выезжать или наоборот заезжать теперь в этот город. Это большие вопросы. Помимо всего прочего, также вчера и сегодня на юге Ливана вспыхнули бои с новой силой и продолжились обстрелы. Израиль продолжает зачем-то атаковать кареты скорой помощи, гражданской обороны