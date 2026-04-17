Журналист "Вестей" Бернвальд: Дахия в Ливане похожа на груду бетона и арматуры

Журналист "Вестей": ливанская Дахия превратилась в груду бетона и арматуры Журналист "Вестей" Бернвальд: Дахия в Ливане похожа на груду бетона и арматуры

Москва17 апр Вести.Пригород Бейрута Дахия после израильских ударов превратился в груду бетона и арматуры, рассказал журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Он отметил, что несмотря на договоренности о прекращении огня, два города на юге Ливана подверглись серьезным атакам.

Мы сегодня были в южном пригороде Бейрута и своими глазами увидели, насколько там серьезны разрушения. Дахия сейчас оживает, люди возвращаются. Но скажу, что там характерный запах: под завалами по-прежнему находятся тела тех, кого здания погребли под собой… Таких разрушений лично я не видел никогда. То есть, если когда-то стоял дом, то после удара — это просто груда бетона и арматуры сообщил Станислав Бернвальд

Местный житель уверен, что он и его сограждане заслужили мир.

Израиль - преступное государство, с которым сложно иметь дело. Сегодня они могут не стрелять, а уже завтра могут продолжить убивать. Даст бог, это прекращение огня продолжится длительное время, но гарантировать ничего нельзя считает он

Конфликт в Ливане вступил в свою новую фазу в результате американо-израильской войны с Ираном. 2 марта ливанская организация "Хезболла" встала на сторону Тегерана, что спровоцировало израильское наступление всего через 15 месяцев после последнего конфликта.

Президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.