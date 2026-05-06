Москва6 мая Вести.В ливанской Дахии не справляются с последствиями нового авиаудара, совершенного со стороны Израиля. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

По его словам, в южном пригороде Бейрута "стоит характерный запах" и много серьезных разрушений.

Я много чего видел. Я был на Украине, был в Донецке, я видел серьезные разрушения, но вот таких разрушений я, честно, не видел … Одномоментно было разрушено более шести домов … Самое главное и самое страшное, что это гражданская инфраструктура и здесь под завалами, до сих пор находятся тела погибших, которых не могут извлечь. И самое страшное, что среди них есть и дети … Достать всех сложно, не хватает ни физических ресурсов, не хватает техники, не хватает и просто времени, потому что разрушений очень и очень много