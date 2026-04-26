Люди начали возвращаться в разрушенные пригороды Бейрута Бернвальд: в разрушенные пригороды Бейрута начали возвращаться люди

Москва26 апр Вести.Авиация Израиля уже две недели не наносит удары по южным пригородам Бейрута, поэтому туда стали возвращаться люди. Об этом с места событий сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Он добавил, что от некоторых пригородов столицы, например, от Дахии, не осталось живого места.

В Дахии действительно нет практически нигде живого места. И вот, чтобы было понимание, насколько сильными здесь были удары. Вот, несущая стойка прямо выгнулась, а то, что было этажом, обвалилось. Там находились люди, и разбирать эти завалы пока некому. … Южный пригород Бейрута уже не обстреливает авиация ЦАХАЛ две недели. Люди стали возвращаться в то, что осталось от их домов, многие разбирают завалы сами, вручную, в надежде найти своих близких рассказал журналист

Ранее Бернвальд заявил, что армия Израиля постоянно наносит удары по транспортным средствам, в которых перемещаются сотрудники СМИ.