Журналист Пашков рассказал об обстановке в Израиле после нового витка эскалации Пашков: воздушная тревога в Израиле объявлялась трижды за это утро

Москва8 июн Вести.В Израиле этим утром уже несколько раз звучало предупреждение о воздушной тревоге, в стране открыты все бомбоубежища. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Ранее атаке со стороны Ирана подверглись две стратегические израильские авиабазы.

С момента развития эскалации сирена воздушной тревоги, оповещающая о пуске баллистических ракет из Ирана, звучала в Израиле уже четыре раза. Трижды за сегодняшнее утро, последний раз это произошло 30 минут назад. Мы буквально совсем недавно поднялись вместе с другими жильцами нашего дома из бомбоубежища. Так что ситуация достаточно напряженная сообщил журналист

По его словам, все началось накануне вечером, когда пришло уведомление о том, что Иран атаковал цели на севере Израиля в районе Хайфы в ответ на удары израильских истребителей по южным районам столицы Ливана - Бейрута.

Израиль был готов к такому развитию событий и уже ночью ЦАХАЛ нанес как минимум 15 ударов по целям на территории Исламской Республики. Армия сообщила о том, что самолеты сбрасывали снаряды и над Тегераном, и над Исфаханом, и над Тебризом. В результате армия подготовилась к дальнейшему развитию событий. Военные считают, что они готовы атаковать Иран еще более мощно, и ждут только приказа премьер-министра Израиля рассказал Пашков

В Израиле, по словам журналиста, открыты все общественные бомбоубежища.

Сегодняшний день объявлен нерабочим в школах и высших учебных заведениях страны. Больницы еще ночью переведены в режим чрезвычайной ситуации. Оттуда были выписаны все плановые больные, и медучреждения готовы к приему раненых рассказал Пашков

Ранее Израиль нанес удар по району Дахия в ливанской столице Бейруте в ответ на обстрелы со стороны группировки "Хезболла". Ответом на это стал ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана.