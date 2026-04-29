Москва29 апр Вести.Израиль, несмотря на режим прекращения огня, продолжает атаки по пригороду ливанского города Тир, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд. По его словам, массивные бомбардировки начались за несколько минут до вступления в силу перемирия.

По оценке журналиста, сам режим прекращения огня можно считать лишь номинальным.

Буквально за несколько минут до так называемого начала режима прекращения огня произошли несколько страшных ударов - сразу четыре жилых дома сложились. [В Тире] погибло тогда более 30 человек. Не успели заехать в Тир, как на возвышенности мы видим прилет. Только что израильская авиация вновь атаковала юг Ливана сообщил журналист

Один из местных жителей рассказал, что после бомбардировок потерял всю свою семью - троих сыновей, двух дочерей, спасти удалось лишь внука. Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В ту ночь, когда объявили перемирие, мы были очень рады, что наконец наступит тишина. До полуночи оставались буквально две минуты, перемирие уже должно было вступить в силу. И вдруг – взрыв, наш дом начал складываться. Я потерял всех, я потерял всю свою жизнь поделился мужчина

Бернвальд, лично побывавший на месте событий, также заснял последствия налетов израильской авиации. На кадрах запечатлено, что часть домов в Тире разрушены, а часть находится в полуразрушенном состоянии.

Как сообщалось ранее, жертвами израильских ударов по Ливану с начала марта стали 2 534 человека. Такие данные привело министерства здравоохранения страны.