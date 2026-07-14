Москва14 июл Вести.Израиль должен изменить свой агрессивный подход к урегулированию на Ближнем Востоке, поскольку лишь силой не получится достичь стабильности. Об этом сообщил президент Ливана Джозеф Аун, слова которого приводит его пресс-служба в соцсети Х.

По словам ливанского лидера, нельзя продолжать придерживаться агрессивного подхода, говоря о мире и безопасности.

Премьер-министр Израиля [Биньямин Нетаньяху] должен понимать, что война не обеспечит безопасность, и поэтому любая стабильность может быть достигнута только путем переговоров и признания того, что продолжение войны приведет лишь к новым убийствам, разрушениям и перемещению населения рассказал глава республики

Аун выразил надежду, что шестой раунд двусторонних переговоров с Израилем, который начнется 14 июля в Риме, позволит добиться конкретных результатов — в первую очередь запустить процесс вывода израильских войск с юга Ливана.

Следовательно, Израилю необходимо изменить свой подход, если он действительно хочет обеспечить безопасность и мир для своего народа и стабильность в регионе добавил президент Ливана

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти Израиля готовятся в ближайшие дни вернуть Бейруту контроль над частью территорий Ливана, которые в настоящее время заняты Армией обороны Израиля.

Кроме того, 12 июля стало известно, что американская делегация провела переговоры с командованием ливанской армии в Ливане касательно вывода израильских сил из южных районов страны.