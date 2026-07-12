Делегация США обсудила в Ливане вывод израильской армии с юга страны

США и Ливан обсудили вывод израильских сил с юга страны Делегация США обсудила в Ливане вывод израильской армии с юга страны

Москва12 июл Вести.Американская делегация провела переговоры с командованием ливанской армии в Ливане касательно вывода израильских сил из южных районов страны.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на неназванного ливанского военного чиновника.

По словам источника агентства, эти обсуждения являются частью усилий по реализации ранее достигнутых договоренностей.

В материале говорится, что военная делегация США прибыла в Ливан и приступила к встречам с ливанским армейским руководством. Целью этих переговоров является проработка механизмов осуществления первой пилотной зоны, из которой израильские силы должны будут выйти, чтобы ливанская армия смогла занять эти позиции.

Ранее стало известно, что Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для соблюдения перемирия.