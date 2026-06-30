Галибаф: Иран, США и Ливан создадут комитет для контроля режима прекращения огня

Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для соблюдения перемирия Галибаф: Иран, США и Ливан создадут комитет для контроля режима прекращения огня

Москва30 июн Вести.Иран, Соединенные Штаты и Ливан намерены создать совместный комитет для соблюдения режима прекращения огня на ливанской территории. Об этом рассказал председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Политик при этом не предоставил информацию о сроках создания соответствующего комитета.

Будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана для обеспечения государственного суверенитета Ливана. Посол нашей страны также является нашим представителем в этом комитете сказал Галибаф в интервью иранской гостелерадиокомпании

Ранее стало известно, что делегации Ливана и Израиля обсуждают на переговорах в Вашингтоне меморандум о намерениях в сфере безопасности, который был подготовлен американской стороной.