Москва23 июнВести.США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.
О планах Тегерана и Вашингтона в отношении Ливана он рассказал по итогам переговоров в Швейцарии, передает агентство Reuters.
США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливанаговорится в материале
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что решит проблему с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе мирного урегулирования в Ливане.
Ранее в МИД РФ сообщили, что представители министерств иностранных дел России и Ирана в ходе обсуждения урегулирования ближневосточного конфликта отметили необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана.