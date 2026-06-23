Галибаф: США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана

Галибаф: Вашингтон и Тегеран будут гарантировать целостность Ливана Галибаф: США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана

Москва23 июн Вести.США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

О планах Тегерана и Вашингтона в отношении Ливана он рассказал по итогам переговоров в Швейцарии, передает агентство Reuters.

США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана говорится в материале

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что решит проблему с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе мирного урегулирования в Ливане.

Ранее в МИД РФ сообщили, что представители министерств иностранных дел России и Ирана в ходе обсуждения урегулирования ближневосточного конфликта отметили необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана.