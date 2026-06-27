Премьер Ливана: соглашение с Тель-Авивом направлено на вывод израильских войск

Премьер Ливана назвал цели рамочного соглашения с Израилем Премьер Ливана: соглашение с Тель-Авивом направлено на вывод израильских войск

Москва27 июн Вести.Рамочное соглашение Ливана и Израиля направлено на вывод израильских войск со всей территории арабской страны. Об этом сообщил премьер-министр Ливана Наваф Салам в соцсети Х.

Речь идет о рамочном соглашении, которое представители Ливана, Израиля и США подписали в пятницу, 26 июня, в Вашингтоне.

Рамочное соглашение, достигнутое сегодня с Израилем при поддержке США, направлено на вывод израильских войск со всей ливанской территории, восстановление государственного суверенитета над ней и возвращение на нее населения сказано в публикации

Ранее сообщалось, что основной пункт разногласий в израильско-ливанских переговорах в Вашингтоне касается механизма вывода войск Израиля из арабской республики.

Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля не оставит зону безопасности на юге Ливана, пока шиитское движение "Хезболла" не сложит оружие.