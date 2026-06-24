Москва24 июнВести.Основной пункт разногласий в израильско-ливанских переговорах в Вашингтоне касается механизма вывода войск Израиля из арабской республики.
Ливанская сторона требует "прекращения израильской оккупации южного Ливана и совместного иностранного покровительства", сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Основное разногласие в переговорах между Ливаном и Израилем касается механизма начала вывода [израильских] войск на самом первом этапесказано в публикации
Источник добавил, что Израиль придерживается принципа "шаг за шагом", требуя от Ливана доказать способность ликвидировать инфраструктуру шиитского движения "Хезболла".
Ранее представители министерств иностранных дел России и Ирана в ходе обсуждения урегулирования конфликта на Ближнем Востоке подчеркнули необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана.
Кроме того, стало известно, что США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана.