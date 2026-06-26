Ливан и Израиль обсуждают в США меморандум о намерениях в сфере безопасности

Ливан и Израиль могут подписать меморандум о намерениях в сфере безопасности Ливан и Израиль обсуждают в США меморандум о намерениях в сфере безопасности

Москва26 июн Вести.Ливанская и израильская делегации обсуждают на переговорах в Вашингтоне меморандум о намерениях в сфере безопасности, который подготовила американская сторона.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Стороны, несмотря на разногласия, могут подписать этот документ по итогам пятого раунда переговоров сказал собеседник вещателя

23 июня в американской столице начался новый раунд переговоров Тель-Авива и Бейрута при посредничестве Вашингтона, призванный обеспечить создание механизма для соблюдения режима прекращения огня в Ливане.

В ходе обсуждений делегация Израиля выразила готовность начать вывод войск из ряда южных районов Ливана, но вместе с тем заявила, что ждет "практических шагов" от ливанских военных.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, в свою очередь, подчеркнул, что по итогам переговоров Исламской Республики и США в Швейцарии стороны условились "гарантировать территориальную целостность Ливана".