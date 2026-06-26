США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне

Москва26 июн Вести.Соединенные Штаты, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в Госдепе назвал этот день "хорошим".

Мы рады объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно же, правительством Израиля при посредничестве и поддержке США сказал Рубио

Подписание документа - результат последних четырех дней переговоров в Вашингтоне между израильской и ливанскими сторонами. Встреча стала пятым по счету раундом дипломатических контактов между двумя государствами, она состоялась при посредничестве Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что уже по итогам первого раунда переговоров делегаций Ливана и Израиля в Вашингтоне может быть подписан меморандум о намерениях в сфере безопасности, который подготовила американская сторона.