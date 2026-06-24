Израиль заявил, что ждет "практических шагов" от военных Ливана Израиль потребовал от Ливана зачистить горный район Али-эт-Тахер

Москва24 июн Вести.В ходе переговоров в Вашингтоне делегация Израиля выразила готовность начать вывод войск из ряда районов на юге Ливана, но вместе с тем заявила, что ждет "практических шагов" от ливанских военных.

Израильские переговорщики, в частности, поставили условие ливанской армии зачистить горный район Али-эт-Тахер под Набатией, где, по их информации, "Хезболла" создала сеть подземных туннелей, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на американский дипломатический источник.

Что касается поэтапного вывода израильских войск, то он может начаться с северного берега реки Литани (из Набатии и Кфар-Тибнита), а также из западного сектора юга Ливана.

23 июня в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров при посредничестве США. По данным Госдепартамента США, встречи ливанской и израильской делегаций пройдут с 23 по 25 июня​​​.

В канцелярии ливанского президента Джозефа Ауна также подтвердили, что Ливан, США и Иран ведут подготовку к созданию механизма для соблюдения режима прекращения огня в Ливане.