Израиль атаковал подземный комплекс "Хезболлы" на глубине 25 метров в Ливане

Израиль уничтожил комплекс "Хезболлы" на глубине 25 метров под землей в Ливане Израиль атаковал подземный комплекс "Хезболлы" на глубине 25 метров в Ливане

Москва29 июн Вести.Израильские военные уничтожили инфраструктуру шиитского движения "Хезболла", находившуюся на глубине 25 метров под землей в одном из южных районов Ливана.

Об этом говорится в совместном заявлении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.

В рамках операции ... армия Израиля уничтожила подземную инфраструктуру ... организации "Хезболла" в районе деревни Мадждель Зун на юге Ливана приводит текст заявления агентство Reuters

Как отмечается, "туннель длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров содержал сотни боеприпасов и несколько пусковых шахт, предназначенных для нанесения ударов по территории" Израиля.

Власти еврейского государства подчеркнули, что уведомили об ударах США и американского представителя в Ливане.

Согласно заявлению, "командиры и бойцы армии Израиля останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы для населенных пунктов севера страны и обеспечивать безопасность граждан Израиля".

26 июня на переговорах в Вашингтоне представители Соединенных Штатов, Израиля и Ливана подписали трехстороннее рамочное соглашение об урегулировании конфликта.

По словам премьер-министра Ливана Навафа Салама, соглашение направлено на вывод израильских войск со всей территории арабской страны.

При этом Нетаньяху утверждает, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до разоружения "Хезболлы" и что рамочное соглашение подразумевает право Израиля на сохранение зоны безопасности на юге Ливана.