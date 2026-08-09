Москва9 авгВести.Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили подземный тоннель ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, который использовался для хранения оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
На прошлой неделе военные обнаружили и уничтожили подземный тоннель, который использовался для хранения оружия... "Хезболла"говорится в публикации
Кроме того, израильские военные нашли различное вооружение, включая ракеты, стрелковое оружие, противотанковые гранатометы и снаряды для них, а также артиллерийское оружие.