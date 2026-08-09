ЦАХАЛ уничтожил подземный тоннель движения "Хезболла" в Ливане ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожен подземный тоннель движения "Хезболла"

Москва9 авг Вести.Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили подземный тоннель ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, который использовался для хранения оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

На прошлой неделе военные обнаружили и уничтожили подземный тоннель, который использовался для хранения оружия​​​... "Хезболла" говорится в публикации

Кроме того, израильские военные нашли различное вооружение, включая ракеты, стрелковое оружие, противотанковые гранатометы и снаряды для них, а также артиллерийское оружие.