Нетаньяху: Вашингтон и Бейрут согласны на сохранение зоны безопасности в Ливане

Нетаньяху сделал заявление насчет зоны безопасности Израиля в Ливане Нетаньяху: Вашингтон и Бейрут согласны на сохранение зоны безопасности в Ливане

Москва27 июн Вести.Американская и ливанская стороны признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге Ливана. Об этом утверждал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции.

В рамках достигнутых договоренностей США и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности уверяет Нетаньяху

Израильский премьер также добавил, что в рамках пилотного проекта еврейское государство собирается вывести военных из двух зон на юге Ливана. Одна из них расположена вне пределов зоны безопасности, а вторая - на ее границе.

Кроме того, Нетаньяху охарактеризовал заключенное рамочное соглашение как историческое. По его мнению, документ позволяет продвинуться по вопросу завершения конфликта.

В марте началась эскалация конфликта между ливанской группировкой "Хезболла" и Израилем. Это произошло после того, как США и Израиль в конце февраля начали военную операцию против Ирана. В середине марта Израиль начал проводить наземную операцию в Ливане.

На днях в Ливане заявили о более чем 4,2 тыс. погибших от ударов Израиля.

26 июня США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение. Однако, по информации Reuters, Израиль ударил дроном по югу Ливана на следующий день.