Израиль ударил по югу Ливана на следующий день после сделки Reuters: военные Израиля нанесли удар по Ливану, нарушив мирную сделку

Москва27 июн Вести.Израильские военные ударили беспилотником по югу Ливана на следующий день после подписания мирной сделки, сообщает агентство Reuters.

В пятницу Соединенные Штаты, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне по урегулированию конфликта.

Израильские военные сообщили агентству..., что нанесли удар с помощью беспилотника, поскольку в непосредственной близости от места удара не было войск. Они заявили, что целью был человек, представлявший угрозу для их сил отмечается в сообщении

Удар нанесен по району Набатие аль-Фавка за пределами зоны безопасности, которую намерена контролировать израильская армия, указывает Ливанское государственное информационное агентство.

В субботу лидер "Хезболлы" Наим Касем назвал этот удар примером того, что боевые действия продолжаются, несмотря на неоднократные соглашения о прекращении огня. По словам Касема, заключенное в пятницу соглашение о безопасности между Ливаном и Израилем стало капитуляцией перед Израилем, пишет Reuters.

Рамочное соглашение по Ливану является серьезным ударом для Ирана, говорил ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, армия Израиля продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана, пока "Хезболла" не сложит оружие.