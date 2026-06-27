Нетаньяху назвал соглашение по Ливану "серьезным ударом" для Ирана Нетаньяху: соглашение по Ливану является серьезным ударом для Ирана

Москва27 июн Вести.Рамочное соглашение по Ливану является серьезным ударом для Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, продолжительные переговоры "наконец-то принесли плоды", передает ТАСС.

Это также серьезный удар по Ирану. По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят им: "Это не ваше дело". Мы постоянно поддерживаем изначальную зону безопасности [в Южном Ливане] за пределами досягаемости противотанковых ракет. Кроме того, мы, конечно, позволяем ливанской армии начать подготовку к установлению контроля над территорией. Мы создаем [в Южном Ливане] две пилотные зоны, обе - по рекомендации Армии обороны Израиля пояснил израильский премьер

Он также сказал, что Армия обороны Израиля не оставит зону безопасности на юге Ливана, пока "Хезболла" не сложит оружие.

В пятницу, 26 июня США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне по урегулированию конфликта.