Москва2 авгВести.Реализация рамочного соглашения между Израилем и Ливаном зависит от разоружения движения "Хезболла". Об этом в беседе с ТАСС заявил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
По словам собеседника агентства, пока угроза для Израиля со стороны "Хезболлы" сохраняется, израильские военные продолжат выполнять задачи вблизи северных границ.
Любое продвижение в рамках рамочного соглашения возможно только при условии реальных и проверяемых действий ливанской стороны по разоружению "Хезболлы"сказал Гендельман
26 июня Израиль и Ливан при посредничестве Соединенных Штатов подписали в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.