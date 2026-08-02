Советник Нетаньяху: сделка с Ливаном зависит от разоружения "Хезболлы"

В Израиле объяснили, от чего зависит реализация соглашения с Ливаном Советник Нетаньяху: сделка с Ливаном зависит от разоружения "Хезболлы"

Москва2 авг Вести.Реализация рамочного соглашения между Израилем и Ливаном зависит от разоружения движения "Хезболла". Об этом в беседе с ТАСС заявил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По словам собеседника агентства, пока угроза для Израиля со стороны "Хезболлы" сохраняется, израильские военные продолжат выполнять задачи вблизи северных границ.

Любое продвижение в рамках рамочного соглашения возможно только при условии реальных и проверяемых действий ливанской стороны по разоружению "Хезболлы" сказал Гендельман

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве Соединенных Штатов подписали в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.