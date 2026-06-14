Москва14 июн Вести.Атака Израиля на пригороды Бейрута демонстрирует отсутствие у США желания или способности выполнять взятые на себя обязательства, что подрывает доверие к Вашингтону. Об этом заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута Дахии.

Америка либо не имеет воли для выполнения своих обязательств, либо не обладает такой способностью … Если у вас нет ни воли, ни способности выполнять свои обязательства, говорить о продолжении пути невозможно написал Галибаф в соцсети X

Удар Израиля по Ливану произошел на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана о прекращении войны. Иранская сторона настаивала, чтобы любое прекращение боевых действий распространялось и на Ливан. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается принимать это условие до тех пор, пока, как он заявляет, "Хезболла" не будет разоружена.

Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид, незадолго до атаки Армия обороны Израиля уведомила Центральное командование США (Centcom) о предстоящем ударе по Дахии.

Эскалация напряженности "осложнила и без того деликатную ситуацию" с подписанием рамочного соглашения между США и Ираном, пишет The New York Times.

В субботу вечером Трамп заявил, что две страны подпишут соглашение 14 июня. Однако Иран опроверг это заявление. Как сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, руководство Исламской Республики все еще рассматривает предложенный меморандум о взаимопонимании.