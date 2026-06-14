МИД Ирана: за последствия эскалации будут ответственны США и Израиль

МИД Ирана: ответственность за последствия эскалации ляжет на США и Израиль МИД Ирана: за последствия эскалации будут ответственны США и Израиль

Москва14 июн Вести.Ответственность за последствия эскалации в регионе ляжет на США и Израиль, говорится в заявлении МИД Ирана, выпущенном после ударов ЦАХАЛ по Бейруту.

14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. МИД Ирана решительно осудил атаку, в результате которой "погибли и получили ранения несколько ливанских граждан".

Атаку на Бейрут Тегеран расценивает как "вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня между Ираном и США от 19 апреля 2026 года" и подчеркивает, что за удары Израиля прямую ответственность несет правительство США.

Исламская Республика Иран … подтверждает свою решимость принять все необходимые меры для осуществления неотъемлемого права на законную оборону говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства

В Тегеране подчеркивают, что "ответственность за опасные последствия" эскалации ложится на США и Израиль.

14 июня ЦАХАЛ нанес удар по южной окраине Бейрута, в результате погиб один из военных руководителей движения "Хезболла". Также сообщалось о нескольких раненых.

Президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля и призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану.

Как ожидалось, в этот день США и Иран должны подписать двусторонний меморандум. В беседе с Axios Трамп уточнял, что подписание отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.