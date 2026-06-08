МИД Ирана: Вашингтон ответственен за нарушение Израилем перемирия в Ливане

В МИД Ирана назвали США ответственными за нарушение Израилем перемирия в Ливане МИД Ирана: Вашингтон ответственен за нарушение Израилем перемирия в Ливане

Москва8 июн Вести.Соединенные Штаты несут ответственность за нарушение Израилем перемирия в Ливане. Об этом заявили в МИД Ирана.

В заявлении ведомства подчеркивается, что Вооруженные силы (ВС) Ирана готовы ответить на любую "злонамеренную авантюру".

Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности в регионе говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны "Хезболлы".

После этого Иран совершил ракетный обстрел Израиля. В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили о нанесении удара по израильской авиабазе Рамат-Давид, которая, как утверждается, была отправной точкой атаки на Ливан.