Москва1 июн Вести.Действия США и Израиля свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты не соблюдают режим прекращения огня. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он добавил, что Вашингтон и Тель-Авив заплатят за свой выбор.

Политик уточнил, что речь идет о морской блокаде Ирана и боевых действиях, которые Израиль ведет на территории Ливана.

Морская блокада и эскалация военных преступлений в Ливане со стороны геноцидного сионистского режима (Израиль. – Прим. ред.) служат наглядным свидетельством того, что США не соблюдают условия режима прекращения огня написал багер в соцсети X

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в период с 30 по 31 мая американская армия нанесла удары по иранской радиолокационной станции и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм.

Военные пояснили, что причиной атаки стало уничтожение иранской противовоздушной обороной американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-1.