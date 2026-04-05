Галибаф заявил, что из-за действий США Ближний Восток будет сожжен дотла

Москва5 апр Вести.Действия США на Ближнем Востоке сожгут весь регион дотла и обернутся "настоящим адом" для каждой семьи. Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, это происходит из-за того, что США упорно выполняют приказы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион сгорит дотла написал Галибаф в соцсети X

Председатель парламента подчеркнул, что единственным реальным и верным решением было бы уважать права иранского народа и "прекратить опасную игру".

31 марта Галибаф заявил, что противники Ирана распространяют недостоверную информацию о ситуации на Ближнем Востоке. По словам председателя парламента, они совершают большую ошибку, угрожая Тегерану.