Иран пообещал открыть перед США и Израилем "врата ада" в случае новых атак

Москва5 апр Вести.Иран откроет "врата ада" перед Израилем и США в случае, если по инфраструктуре исламской республики будут нанесены новые удары. Об этом заявил командующий Центральным штабом Вооруженных сил страны "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи, его слова передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Таким образом он ответил на угрозы президента США Дональда Трампа о том, что "весь ад обрушится" на Иран по истечении 48 часов, выделенных исламской республике на заключение сделки со Штатами или открытие Ормузского пролива.

Абдоллахи отметил, что Иран не будет колебаться и непременно развернет свои Вооруженные силы для защиты прав народа и национальных активов. По его словам, в случае новых ударов США и Израиля Тегеран начнет атаковать любую инфраструктуру, которую используют эти страны.

С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада заявил он

При этом власти Ирана не стали принимать предложение Соединенных Штатов Америки о заключении перемирия на 48 часов.

Позже иранские Вооруженные силы нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием для них, которые располагались на военной базе США Аль-Адири в Кувейте.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. В ответ исламская республика начала наносить удары по территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке.