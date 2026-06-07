Москва7 июн Вести.Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. Об этом сообщает пресс-служба КСИР в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что условием соглашения сторон о прекращении огня в апреле была приостановка ударов на всех фронтах. Однако, по сообщению КСИР, США и Израиль "не выполнили своих обязательств, продолжили агрессию и преступления в Ливане и нарушили соглашение, неоднократно атакуя иранские берега и суда в Ормузском проливе, Оманском море и Индийском океане".

В ответ на масштабные преступления сионистского режима (Израиль) на юге Ливана, массовые убийства и изгнание жителей районов Сур, Набатия и других мест, включая южный пригород Бейрута, авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялись эти нападения, была поражена баллистическими ракетами Воздушно-космических сил КСИР указывается в публикации

7 июня израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Удары наносились по объектам, расположенным на севере страны.

После этого центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" предупредил, что Израиль столкнется с сокрушительными ударами Ирана, если продолжит атаковать Ливан.