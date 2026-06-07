"Кетаиб Хезболла" может ударить по объектам США в Ираке

Проиранская группировка Ирака готова ударить по объектам США в стране "Кетаиб Хезболла" может ударить по объектам США в Ираке

Москва7 июн Вести.Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака "Кетаиб Хезболла" заявила о готовности ударить по американским объектам в Ираке в случае возобновления ударов США и Израиля по Ирану.

Предостерегаем США от вмешательства на стороне сионистской страны, иначе эти нападения повлекут за собой атаки на американские объекты в Ираке сообщает "Кетаиб Хезболла"

Между тем Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе "Рамат-Давид".

Пресс-служба КСИР напомнила, что главным условием соглашения сторон о прекращении огня являлась приостановка ударов на всех фронтах. Однако США и Израиль не выполнили своих обязательств и продолжили наносить удары по Ливану.

Израильские военные зафиксировали 7 июня запуск ракет из Ирана. По данным телеканала CNN, средства ПВО Израиля перехватили не менее десяти баллистических ракет. Израиль пообещал "мощно" ответить на обстрелы со стороны Тегерана.