КСИР нанес удары по позициям антииранских группировок в Ираке

КСИР нанес удары по антииранским группировкам в Ираке КСИР нанес удары по позициям антииранских группировок в Ираке

Москва8 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по позициям антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Подробности удара не приведены.

КСИР сообщил о нанесении ударов по местоположению террористических группировок в Сулеймании, Ирак отмечает Tasnim

В КСИР заявили, что Иран готов ударить по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в случае их атаки на Тегеран.

Tasnim передало ранее, что Иран привел большое количество ракет в боевую готовность и составил список целей для ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива.