Москва8 июн Вести.Иран привел большое количество ракет в полную боевую готовность и составил список целей для ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива, передает иранское агентство Tasnim.

В случае ответных действий Израиля в отношении Ирана значительное количество иранских ракет полностью готово к немедленному запуску по списку целей в Израиле отмечает Tasnim

Иран выпустил 7 июня несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после предупреждения Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар Израиля по пригороду Бейрута.