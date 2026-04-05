Tasnim: Иран внес в список целей две израильские электростанции

Москва5 апр Вести.Две крупные электростанции Израиля попали в список целей, по которым Исламская Республика Иран и ее союзники могут нанести удары. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники, знакомые ситуацией.

Подчеркивается, что данной мерой Тегеран демонстрирует готовность отвечать на удары по иранской инфраструктуре.

Две основные электростанции, снабжающие Израиль, были включены в список целей объединенного оперативного штаба фронта сопротивления передает агентство

Накануне Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли очередной удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране. Взрывная волна от снаряда повредила одно из боковых зданий.