Москва5 апрВести.Иранские беспилотники повредили две электростанции в Кувейте, сообщает министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта.
Ударам подверглись также опреснительные установки, уточняет министерство.
В результате атаки предприятиям нанесен значительный материальный ущерб, а два энергоблока вышли из строяподчеркивает министерство
Технические и аварийно-спасательные службы работают над устранением последствий ударов.
Агентство Tasnim сообщило, что Иран и его союзники включили в список целей две израильские электростанции.