Две электростанции в Кувейте повреждены иранскими дронами

Москва5 апр Вести.Иранские беспилотники повредили две электростанции в Кувейте, сообщает министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта.

Ударам подверглись также опреснительные установки, уточняет министерство.

В результате атаки предприятиям нанесен значительный материальный ущерб, а два энергоблока вышли из строя подчеркивает министерство

Технические и аварийно-спасательные службы работают над устранением последствий ударов.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран и его союзники включили в список целей две израильские электростанции.