В Иране сообщили о масштабном уроне для Израиля Иранское командование заявило о нанесении серьезного ущерба Израилю

Москва8 июн Вести.Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари выступил с заявлением об успешных действиях вооруженных сил страны против израильских объектов. По его словам, Тегерану удалось нанести противнику ощутимый урон.

В ходе новой волны действий против чувствительных и важных целей на оккупированных территориях противник получил серьезные и разрушительные удары, испытав на себе успешную наступательную операцию вооруженных сил Ирана приводит слова Зольфагари агентство Tasnim

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля. Эта атака стала ответом на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана, после чего иранская сторона продолжила обстрелы израильской территории.